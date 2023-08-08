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سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

كتب:

وليد عبد السلام
03:49 م | الثلاثاء 08 أغسطس 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

استقر سعر جرام الذهب عيار 21 خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، عند مستوى 2155 جنيهًا، مع هدوء الاقبال على محلات الصاغة في مصر، وذلك بعد أن شهدت تراجع أمس بنحو 5 جنيهات، وفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات. 

وترصد «الوطن» في السطور التالية سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الثلاثاء، في محلات الصاغة المصرية. 

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا استقرار عند مستوى 2155 جنيهًا للشراء. 

أسعار الذهب اليوم 

فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة عند مستوى 2457 جنيهًا. 

وظل سعر جرام الذهب عيار 18 مستقرًا عند 1843 جنيهًا بالنسبة للشراء. 

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1437 جنيهًا. 

ويسجل جرام الذهب عيار 12 مستوى 1231 جنيهًا. 

سعر جنيه الذهب والأونصة 

فيما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17 ألفًا و240 جنيهًا، في المقابل بلغ سعر الأونصة  76 ألفًا و595 جنيهًا.

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