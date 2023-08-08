انخفاض أسعار الذهب عالميا.. يسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع

سجلت أسعار الذهب أدنى مستوى لها في 4 أسابيع، اليوم، بسبب ارتفاع قيمة الدولار وصدور بيانات صينية ضعيفة تتعلق بحجم التجارة، حيث جاءت أقل من التوقعات، كما أسهم الحذر الذي يسبق صدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع في تقليل إقبال المستثمرين على الذهب، الذي لا يحمل عائدًا ماليًا، بحسب ما ذكرته صحيفة «سي إن بي سي».

انخفاض أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب في المعاملات الفورية انخفاضًا بنسبة 0.4% إلى 1928.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، وهذا يعد أدنى مستوياتها منذ 11 يوليو، وأيضًا، تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.4% إلى 1963.00 دولار.

وفي حال الإعلان عن ارتفاع أعلى من المتوقع في أسعار المستهلكين في البيانات المقرر صدورها يوم الخميس، فإنّه يمكن أن يزيد من احتمالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى عندما يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في سبتمبر.

وعند رفع أسعار الفائدة وزيادة عائدات السندات، قد يزداد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عائدًا.

انخفاض أسعار الفضة

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، سجلت الفضة انخفاضًا بنسبة 0.9% لتصل إلى 22.95 دولار للأونصة، بينما تراجع البلاتين بنسبة 1.5% ليصل إلى 905.78 دولار.

وبالنسبة للبلاديوم أيضاً فقد سجل انخفاضا بنسبة 2.3% ليكون 1211.96 دولار.