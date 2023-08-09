محافظ مطروح: جار إنشاء وتطوير 72 مدرسة في المدن والقرى

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تكثيف جهود المحافظة بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإنشاء وتطوير عدد من المدراس بالمدن والقرى، لاستيعاب وتخفيف الكثافة بالفصول مع إدخال نوعيات أخرى من المدارس المتقدمة، وجار إنشاء وتطوير 72 مدرسة بعدد 1014 فصلا خلال الثلاث سنوات بالخطة الاستثمارية الماضية والحالية والقادمة، بتكلفة بلغت 684,8 مليون جنيه.

وقال محافظ مطروح، اليوم الأربعاء، إن هناك جهود تستهدف الارتقاء بمنظومة التعليم بالمحافظة وتماشيا مع الاهتمام التي توليه الدولة لتطوير قطاع التعليم باعتباره أهم المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة ورؤية مصر 2030.

الانتهاء من 17 مدرسة جديدة في مطروح

وأوضح المهندس طارق عبدالله مدير عام الأبنية التعليمية بمطروح في بيان، أنه جرى تنفيذ وانتهاء أعمال إنشاء عدد 17 من المدارس الجديدة ضمن الخطة الاستثمارية للعام 2022 / 2023 بعدد 205 فصل بتكلفة مالية 108,6 مليون جنيه.

العمل في 26 مدرسة بالمدن

وأضاف أنه جار حاليا العمل في عدد 26 مدرسة بمدن ومراكز المحافظة الثمانية ما بين أعمال إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة وتوسعة بعدد 376 فصل بتكلفة 276.2 مليون جنيه، لحل مشكلة الكثافات وإضافة نوعيات جديدة من التعليم.

وأشار إلى أنه مخطط خلال الخطة الإستثمارية للعام المالي القادم 2023 / 2024 إنشاء عدد 29 مدرسة بإجمالي عدد 433 فصل بالإضافة إلى تعلية إدارة الضبعة التعليمية وتوسعة إدارة سيوة التعليمية بإجمالي تكلفة نحو 300 مليون جنيه، منها 4 مدارس إنشاء جديد و5 مدارس إحلال كلي و7 مدارس إحلال جزئي و13 مدرسة توسعة.