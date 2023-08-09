توقعات تنسيق كلية الإعلام 2023.. مرتفعة عن العام الماضي

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحدود الدنيا للقبول بمختلف الكليات تتحدد وفقاً للعرض والطلب والإقبال من قبل الطلاب خلال أعمال تسجيل الرغبات تماشياً مع الأعداد المخصص قبولها بكل كلية، موضحة أن المؤشرات الأولية توقعات تنسيق كلية الإعلام 2023 وكذلك التمريض، التي من المحتمل أن تكون الحدود الدنيا لها مرتفعة عن العام الماضي.

توقعات تنسيق كلية الإعلام 2023

وأوضحت المصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن توقعات تنسيق كلية الإعلام 2023 تشير إلى ارتفاع الحد الأدنى للالتحاق في الكلية لطلاب الثانوية العامة 2023 وما يعادلها من شهادات، بسبب إلغاء اختبارات القدرات وهو ما يتيح الفرصة لآلاف الطلاب في التسجيل للكلية، بالنسبة لكليات التمريض وتوقعات ارتفاع مؤشراتها هو إلغاء اختبارات القدرات والتوزيع الإقليمي لها.

تنسيق كلية الإعلام 2022 والتمريض

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية توقعات تنسيق كلية الإعلام 2023 وفق الحدود الدنيا لكليات التمريض والإعلام 2022 كنموذج استرشادي لتنسيق الجامعات 2023 وهي:

- إعلام القاهرة 330 درجة

- إعلام المنوفية 327 درجة

- إعلام بني سويف321 درجة

- إعلام جنوب الوادي 316 درجة

- إعلام عين شمس 316 درجة

- تمريض حلوان 300 درجة

- تمريض الفيوم 296 درجة

- تمريض أسوان 284 درجة