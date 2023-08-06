تنسيق الكليات 2023.. اعرف توزيع وتخصصات الشعب الثلاث

انطلق أمس تنسيق الكليات 2023، مع بداية فتح باب المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب للقبول بالجامعات والمعاهد العليا، بحد أدنى 362 درجة للشعبة العلمية، و342 درجة للشعبة الهندسية، و289.5 درجة للشعبة الأدبية، وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقعها الرسمي، الكليات والمعاهد التي تقبل الشعبة الأدبية، والكليات والمعاهد التي تقبل الشعبة الهندسية وكذلك الكليات الأدبية.

كليات تقبل الشعبة العلمية في تنسيق الكليات 2023

وحول تنسيق الكليات 2023، أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ الكليات التي تقبل الشعبة العلمية تتمثل فيما يلي.

- كلية الطب.

- طب الفم والأسنان.

- الصيدلة.

- العلاج الطبيعي.

- الطب البيطري.

- التمريض «طلبة وطالبات».

- المعهد الفني للتمريض.

- كلية الزراعة.

- كلية الثروة السمكية.

- تكنولوجيا المصايد والأسماك.

- الزراعة البينية والحيوية والتمثيل الغذائي.

أما الكليات التي تقبل شعبة علمي رياضة في تنسيق الكليات 2023، فجاءت كما يلي.

- الهندسة.

- التخطيط العمراني.

- الفنون الجميلة عمارة.

- كلية التكنولوجيا والتعليم.

- علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء.

- هندسة البترول والتعدين.

- تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

كليات تقبل جميع الشعب في تنسيق الكليات 2023

- الاقتصاد والعلوم السياسية.

- التجارة.

- الآثار.

- الإعلام.

- التربية النوعية.

- حقوق.

- الفنون الجميلة.

- التربية الرياضية.

- الألسن.

- السياحة والفنادق.

- التربية النوعية.

- تربية طفولة.