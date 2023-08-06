تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية.. «اعرف ممكن تدخل إيه»

تواصل الجامعات الحكومية، ممثلة في معامل التنسيق الإلكتروني والحاسب الآلي بالكليات، استقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى 2023 المسجلين بالمرحلة وفقا للحدود الدنيا للقبول، ويبحث الطلاب بمختلف الشعب الدراسية عن تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية، وذلك وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها.

تنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية الحدود الدنيا، والتوقعات الأولية لتنسيق الكليات 2023 بالنسبة المئوية، وفقا لتحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023:

* كلية الطب البشري متوقع أن تقف عند 372 درجة 90.73% كحد أدنى

* كلية طب الأسنان: الحدود الدنيا من المتوقعة أن تنخفض عند 370 درجة بنسبة 90.3%،

* العلاج الطيعي ستقف عند 367 درجة بنسبة 89.5%

* كلية الصيدلة : 366 درجة بنسبة 89.02%

* وجود أماكن شاغرة لطلاب تنسيق المرحلة الثانية علمي علوم في كلية الطب البيطري

* التمريض فإن المؤشرات تؤكد ارتفاعها عن العام الماضي بنسب كبيرة بسبب إلغاء اختبارات القدرات والتوزيع الإقليمي.

* كلية الهندسة تقف عن 344 درجة بنسبة 83.7% كحد أدني

تنسيق المرحلة الأولي 2023

وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أعمال التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة المرحلة الأولى 2023 وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها الأعلى للجامعات، حيث بلغ عدد الطلاب المسجلين لرغبات المرحلة حتى الآن أكثر من 20 ألف طالب وطالبة وحتى الآن.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي، على ضرورة استفادة الطلاب من الأدلة الإرشادية والتوضيحية والفيديوهات، التي أعدتها الوزارة لمساعدة الطلاب في كيفية التنسيق الدقيق، وكتابة رغباتهم بطريقة صحيحة، لافتًا إلى وجود إمكانية لتعديل الرغبات حتى توقيت نهاية المرحلة.