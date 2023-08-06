مؤشرات تنسيق الكليات 2023 لشعبتي علمي علوم ورياضة

تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الأولى للقبول في الجامعات والمعاهد لليوم الثاني على التوالي، كشفت مؤشرات تنسيق الكليات 2023، عن انخفاض بسيط في عدد من الكليات، خاصة في كليات القطاع الطبي، بعد تحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023، مقارنة بالحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2023 .

مؤشرات تنسيق الكليات 2023

وتكشف مؤشرات تنسيق الكليات 2023، عن انخفاض الحدود الدنيا لكلية الطب عن العام الماضي من 3 إلى 4 درجات، وفيما يخص كليات العلاج الطيعي ستقف عند 367 درجة بنسبة 89.5% والتي سجلت العام الماضي 372 درجة.

مؤشرات تنسيق الكليات 2023.. علمي رياضة

وعن مؤشرات تنسيق الكليات 2023، بيّنت المؤشرات أنّ كليات شعبة علمي رياضة ستقف عند 344 درجة بنسبة 83.7% كحد أدني.

وفيما يتعلق بمؤشرات تنسيق الكليات 2023 أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبر موقع التنسيق، بيان الحد الأدنى للقبول بكليات المجموعة العلمية، كما يلي.

- طب المنصورة 387 درجة.

- طب دمياط 386 درجة.

- طب سوهاج 386 درجة.

- هندسة بترول وتعدين السويس 386 درجة.

- طب أسنان الزقازيق 378 درجة.

- علاج طبيعى السويس 372 درجة.

- صيدلة القاهرة 370 درجة.

المجموعة الأدبية 2022

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 354 درجة.

ألسن كفر الشيخ 351 درجة.

الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسة الإسكندرية 348 درجة.