رسائل نصية للمواطنين لاستلام الكارت الموحد مسبوق الدفع في بورسعيد

أعلنت محافظة بورسعيد البدء في إرسال رسائل نصية للمواطنين عبر التليفون المحمول لاستلام الكارت الموحد للخدمات الحكومية مسبوق الدفع، حيث يهدف تطبيق الكارت الموحد إلى التأكد من وصول الدعم لجميع المستحقين، ومنع عملية التلاعب والاستيلاء على دعم المواطن.

كارت الخدمات الحكومية الموحد.. بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع

وأكدت محافظة بورسعيد في بيان صحفي أن الكارت الموحد للخدمات الحكومية يعد بطاقة الكترونية مسبقة الدفع لاستخدام خدمات الإيداع أو استقبال مبالغ مباشرة على البطاقة، وإتمام عمليات الشراء من ماكينات نقاط البيع لدى التجار أو السحب النقدي من ماكينات الصراف الٱتية للبريد المصري.

ويضم الكارت الموحد خدمات: «التموين، والتأمين الصحي الشامل، إضافة لخدمات المدفوعات الحكومية» ويجرى فتح حساب شخصي لكل مواطن في البريد المصري مع تسجيل بيانات بطاقة الرقم القومي ورقم هاتفه المحمول المسجل لدى إحدى شركات المحمول وسيكون مزود ببصمة إلكترونية.

كيفية استخراج الكارت الموحد للتموين 2023

- يمكن استخراج الكارت الموحد من خلال فروع البريد ومراكز التموين ومبنى التأمين الصحى الشامل ومركز تكنولوجى الديوان بمحافظة بورسعيد حسب الرساله المرسله للمواطن على تليفونه المحمول

- ويستطيع المواطنون استخراج الكارت الموحد بديل بطاقة التموين 2023 عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية.

مزايا استخراج الكارت الموحد 2023

- الكارت الموحد هو البديل الأفضل لبطاقة التموين.

- يتواجد بالكارت الموحد حصة السلع التموينية ونقاط الخبز.

- يحصل المواطن من خلال الكارت الموحد على الخبز المدعم.

- يحافظ الكارت الموحد على حقوق جميع المواطنين من السرقة.

- يحصل المواطن من خلال الكارت على خدمات التأمين الصحي الشامل.