كيفية استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل.. خدمة إلكترونية مفعلة

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية، خدمة استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل للأسر المستحقة للدعم، حال تعرض الكارت الذكي لبطاقة التموين الخاص بهم للتلف أو فقدانه، وذلك لعدم تعطلهم عن صرف الخبز البلدي المخصص لهم أو السلع التموينية والتي لا تجرى إلا من خلال وجودة بطاقة سارية.

استخراج بطاقة تموين بدل تالف مستعجل

ووجهت وزارة التموين جميع مديرياتها على مستوى الجمهورية، للتأكيد على المكاتب والإدارات التموينية لإتمام استخراج بطاقة التموين بدل تالف مستعجل ومجانا في حال تعرض البطاقة للتلف قبل مرور سنة من تاريخ إصدارها، وذلك دون تحمل أية رسوم على الأسرة صاحبة البطاقة.

خطوات مصر الرقمية لاستحراج بدل بطاقة التموين

وتعتبر خدمة إصدار بطاقة التموين بدل تالف أو فاقد، من الخدمات المتاحة والمفعلة على بوابة مصر الرقمية، وتشمل خطوات استخراج البطاقة على التالي:

1– الدخول على بوابة مصر الرقمية من هنا.

2– الضغط على أيقونة التموين.

3– اختيار خدمة إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين.

4– كتابة بيانات البطاقة التموينية والتي تشمل على (الاسم – رقم البطاقة التموينية – عدد الأفراد – المحافظة – المديرية – الإدارة التموينية – مكتب التموين).

5– الموافقة على الشروط والأحكام.

6– اختيار طريقة الاستلام إما (الشحن إلى عنوان الأسرة – أو الاستلام من أقرب مكتب تموين).

7– في حال اختيار خدمة الشحن إلى عنوان الأسرة يجرى اختيار طريقة الدفع عن طريق البطاقات الائتمانية.

8– تدوين بيانات البطاقة الائتمانية ويشترط أن تكون سارية.

9- الضغط على أيقونة سدد الآن.

10- استلام كارت البطاقة خلال فترة من إسبوع إلى 3 أسابيع.