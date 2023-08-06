«التنسيقية»: مناقشة قانون الانتخابات بالحوار الوطني تحتاج لحلول غير تقليدية

قال محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني، شعبوي وليس نخبويا، مؤكدا أن الحوار لجميع كافة الأطياف في المجتمع.

وأضاف «عمارة» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الحوار الوطني يهدف للوصول إلى قواسم مشتركة بين الجميع، لافتًا إلى أن الحوار مفتوح للجميع.

أهداف الحوار الوطني

كما أكد أن الحوار الوطني يهدف إلى الخروج بمخرجات لخدمة المواطن، مع إعادة تنقيح القانون، موضحا أن الحوار يناقش كل ما يهم الوطن والمواطن.

القيادة السياسية تتابع باهتمام الحوار الوطني

ولفت إلى أن القيادة السياسية تتابع باهتمام الحوار الوطني، بدليل الاستجابة السريعة له في ملف الإشراف القضائي للانتخابات، مبينا أن هناك حوارا كبيرا حول قانون الانتخابات ومناقشة كافة المخرجات وشكل ونظام الانتخابات سواء القوائم النسبية أو المطلقة.

وأوضح أن مناقشات قوانين الانتخابات تحتاج إلى حلول غير تقليدية بآليات ومخرجات مهمة تساعد على الوصول إلى النظام الأفضل في الانتخابات، مبينا أن هناك تطورا كبيرا في عمليات التصويت في الاستحقاقات، والآن يتم بالدول التصويت عن بُعد، والدولة اتخذت خطوات كبيرة في ملفات التحول الرقمي وقادرة على تطبيق ذلك.