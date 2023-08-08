نائب «التنسيقية»: قرارات العفو الرئاسي تخلق مناخا ملائما للعمل السياسي

قال خالد بدوي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ قرارات العفو التي تطلقها لجنة العفو الرئاسي، والتي كان آخرها الإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، تعكس حرص القيادة السياسية على إنهاء ملف المحبوسين جذريا، لخلق مناخ ملائم للعمل السياسي.

إسادة بجهود لجنة العفو الرئاسي

وأضاف النائب خالد بدوي، في بيان له، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بالإفراج عن 33 من المحبوسين احتياطيا في قضايا رأي، ومنهم عمر الشنيطي ويوسف منصور وأحمد حسنين، يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير مناخ يتناسب مع حالة الحوار الوطني، موضحا أنّ الدولة المصرية تبذل جهود كبيرة بملف حقوق الإنسان.

بدوي: الدولة وضعت الملف الحقوقي أمام نصب عينيها

وأشار عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أنّ الدولة المصرية وضعت الملف الحقوقي نصب أعينها، حيث أولته عناية فائقة خلال السنوات الأخيرة، وجرى ترجمة ذلك في العديد من الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع، سواء من خلال الجهود المبذولة من لجنة العفو الرئاسي، أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتابع النائب خالد بدوي، أنّ الإفراجات المتتالية من لجنة العفو الرئاسي تستهدف تحسين حياة المواطنين والارتقاء بها، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية اتخذت العديد من الخطوات نحو تعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من حق الإنسان في الحياة الكريمة التي كفلها الدستور المصري.