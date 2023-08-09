«الخارجية الروسية» تحذر من تدخل «إيكواس» عسكريا في النيجر: لا يحقق السلام

أعلن أليكسيي زايتسوف، نائب مدير قسم المعلومات والصحافة في الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه من غير المرجح أن يُسهم التدخل العسكري من قِبل منظمة «إيكواس» باستقرار الوضع في النيجر، حسبما نقلت «القاهرة الإخبارية».

وقال «زايتسوف» خلال بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»: «نؤيد جهود الوساطة التي تبذلها المجموعة الإفريقية لمساعدة الشعب النيجري على الخروج من الأزمة».

«إيكواس»: إغلاق المجال الجوي مع النيجر

وأضاف «زايتسوف»: «في الوقت نفسه، نعتقد أن تدخل قوات المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس» في شؤون دولة ذات سيادة، من غير المرجح أن يسهم في تحقيق سلام دائم في النيجر أو في استقرار الوضع في منطقة الساحل ككل».

وتابع: «نعوّل على أن يتم إيجاد حلول مقبولة في إطار المزيد من الجهود الدبلوماسية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس بشأن النيجر».

وأعلنت «إيكواس»، في 30 يوليو الماضي، فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر وتعليق التبادلات التجارية معها، على خلفية أحداث عزل رئيس البلاد محمد بازوم.