القاهرة الإخبارية: واشنطن تجري اتصالات لعودة رئيس النيجر وتجنب الحل العسكري

كشف رامي جبر، مراسل قناة القاهرة الإخبارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، عن آخر تطورات الجهود الأمريكية، لاحتواء أزمة النيجر، لافتًا إلى أنه بحسب تصريحات وزير الخارجية الأمريكي، فإن واشنطن تجري عدة اتصالات في عدة اتجاهات لإيجاد حل دبلوماسي لأزمة النيجر وتجنب الحل العسكري.

وجود تواصل كبير بين رئيس النيجر والمسئولين الامريكيين

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية» أنهم تواصلوا مع الرئيس المحتجز محمد بازوم، مشيرًا إلى أنه ليس الاتصال الأول مع مسئولين أمريكيين، ولن يكون الاتصال الأخير، مشيرًا لوجود تواصل كبير بين رئيس النيجر والمسئولين الامريكيين.

وأشار لوجود اتصالات أمريكية، مع قادة دول إيكواس، للمحاولة للوصول لحل دبلوماسي، وتجنب الوصول للحل العسكري، الذي هددت به إيكواس في حالة عدم تنحي القادة العسكريين في النيجر، لافتًا إلى أن واشنطن تتواصل مع القادة العسكريين في النيجر، وتدعوهم للتنحي، مؤكدًا أن واشنطن من الدول القليلة التي يتواصل معها القادة العسكريين ويستمعون إليها ولديها أوراق ضغط عليهم.

ولفت إلى أن الوضع الأمثل للولايات المتحدة الأمريكية، هو عودة الرئيس محمد بازوم للسلطة مرة أخرى ومحاولة تجنب الأعمال العسكرية.