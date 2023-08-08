مجموعة «إيكواس» تدعو لقمة استثنائية بنيجيريا لبحث الأزمة في النيجر

تتصارع تطورات الأزمة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس محمد بازوم وتعقد المشهد السياسي على نحو قد يفاقم الأزمة خلال الأيام المقبلة، وذلك في ظل تلويح بتدخل عسكري محتمل من قادة إيكواس، ودعوات أخرى إلى ضرورة التمسك بالحل الدبلوماسي.

المجموعة تعلن عن قمة استثنائية حول الوضع السياسي بالنيجر

وعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «مجموعة إيكواس تدعو لقمة استثنائية في نيجيريا»، ففي الوقت الذي يترقب العالم فيه تطورات الأوضاع في النيجر بعد انتهاء مهلة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إيكواس التي منحتها لإعادة الرئيس بازوم إلى الحكم، أعلنت المجموعة عن قمة استثنائية حول الوضع السياسي بالنيجر الخميس المقبل في نيجيريا.

وأثارت تلك التطورات ردود فعل متباينة من معظم دول العالم حول مصير البلد الأفريقي الذي يحظى باهتمام الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، نظرا لما تتمتع به النيجر من ثروات طبيعية كبيرة على رأسها اليورانيوم.

تضامن مالي وبوركينا فاسو مع النيجر

وعلى مستوى دول الجوار، أعلنت مالي وبوركينا فاسو إرسال وفد إلى النيجر للتعبير عن تضامنهما معها ووقوفهما إلى شعب النيجر، وبينما تحاول فرنسا إعادة الرئيس بازوم بشتى الطرق أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكن أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل الأزمة.