«القاهرة الإخبارية»: «إيكواس» تعقد قمة طارئة بخصوص الوضع بالنيجر الأحد

قال إيموس لونجو المتحدث باسم المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس»، اليوم الجمعة، إنها ستعقد قمة طارئة بخصوص الوضع في النيجر بالعاصمة النيجيرية أبوجا يوم الأحد المقبل، بوصفها دولة عضو بالمجموعة.

جدول أعمال القمة

وبحسب قناة «القاهرة الإخبارية» فإيموس لونجو أفاد، بأنه سيصدر بيانًا رسميًا بخصوص جدول أعمال القمة في وقت لاحق.

عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة

وكانت مجموعة من العسكريين أعلنت، عبر التلفزيون الوطني في النيجر، في ساعة متأخرة من أمس الأربعاء، عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، وذلك بعد ساعات من احتجازه في القصر الرئاسي، وتلا العسكريون بيانًا، تضمن إعلان إغلاق الحدود، وفرض حظر تجول في أنحاء البلاد.