نقيب المعلمين: زيادة مخصصات القرض الحسن إلى 150 مليون جنيه

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، زيادة مخصصات صندوق القرض الحسن بنقابة المعلمين إلى 150 مليون جنيه، بدلاً من 50 مليون جنيه سابقاً، والذى يقدم قروضاً للمعلمين بقيمة 15 ألف جنيه، تسدد على 60 شهراً بدون فوائد، جاء ذلك خلال اجتماع نقيب المعلمين مع مسئولي هيئات مكاتب فرعيات المعلمين بالقاهرة، وعددها 14 فرعية، بالإضافة إلى اللجان النقابية التابعة لها، وذلك في مقر النقابة العامة بالقاهرة، والذى شهد الإعلان عن اطلاق تطبيق «نقابتي» اليوم.

نقابة المعلمين

وأكّد نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أنَّ تطبيق «نقابتي» الذى تم اطلاقه يهدف للتيسير على المعلمين في الوصول إلى خدماتهم ، والمرحلة الأولى الحالية تهدف بالتحديد إلى تيسير خدمات المعلمين بالمعاشات للتعريف بمواعيد الدفعات المقررة، بجانب توضيح مراحل إنهاء أوراق المحالين للمعاش حديثاً، خاصة إجراءات صندوق الزمالة، والحصول على الميزة التأمينية التي تبلغ 37 ألف جنيه.

يأتي ذلك ضمن الاجتماعات التي تعقدها النقابة العامة للمعلمين، مع الفرعيات التابعة لها، وعددها 53 فرعية، واللجان النقابية التابعة لها في كل المحافظات، لمتابعة الخدمات المقدمة للمعلمين، وسرعة إنهاء أي مشاكل.

وأوضح «الزناتي»، أنَّ المرحلة الأولى من عمل تطبيق «نقابتي» الذى تم اطلاقه تسمح لمسئولي التواصل في كل النقابات الفرعية، الدخول على التطبيق لمعرفة كل المعلومات عن إنهاء أوراق طلبات المعلمين والخدمات المتاحة للرد على جميع الاستفسارات، تيسيراً على المعلمين من الحضور للنقابة العامة للسؤال أو الاستفسار عن موقف إنهاء أوراق المعاش.

وأضاف نقيب المعلمين، أن المرحلة التالية من التطبيق سوف تسمح لأصحاب المعاشات، الدخول على التطبيق، ومعرفة كل تفاصيل طلباتهم التي تقدموا بها، وموعد الحصول علي دفعات المعاشات، بما يُوفر الجهد والوقت عليهم.

خدمات نقابة المعلمين

وأشار إلى أن النقابة تعمل بكل جهدها في ملف رقمنة خدمات النقابة العامة، وكل الخدمات المتاحة بالفرعيات التابعة لها، اتساقاً مع توجه الدولة في هذا الملف، لتوفير خدمات المعلمين بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن النقابة العامة تعد لدخول جميع المعلمين سواء في الخدمة أو المعاشات، على تطبيق «نقابتي» في المستقبل القريب، بعد رقمنة جميع خدمات النقابة خاصة القرض الحسن وقرض الزواج وإعانات الأمراض المستعصية وخدمات العمرة والحج والدورات التدريبية المتاحة .