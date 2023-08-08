«المعلمين» تعلن إطلاق تطبيق «نقابتي» لخدمة أصحاب المعاشات

أعلن خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق تطبيق إلكتروني باسم «نقابتي»، يهدف للتيسير على أصحاب المعاشات، وتعريفهم بمواعيد صرف الدفعات، ويعرض الخدمات النقابية وطريقة الحصول عليها.

جاء ذلك خلال اجتماع خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية بمحافظتي الجيزة والقليوبية، بهدف تنسيق جهود النقابة العامة مع الفرعيات في جميع المحافظات لتيسير الخدمات المقدمة للمعلمين، والتأكيد على مسئولي الفرعيات ضرورة الوصول إلى قواعد المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، وتعريفهم بالخدمات المستحدثة بما يحقق أقصى استفادة لهم.

التطبيق يسمح لمسئولي الفرعيات بمتابعة مسار إنهاء أوراق أي طالب

وأوضح «الزناتي»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن التطبيق الجديد «نقابتي» يسمح لمسئولي الفرعيات بمتابعة مسار إنهاء أوراق أي طلب للمعلمين من النقابات الفرعية أو اللجان النقابية خاصة أصحاب المعاشات حرصًا على سرعة تقديم الخدمات، مؤكدًا أن النقابة تبذل جهود كبيرة للالتزام بمسئولياتها تجاه أعضائها من المعلمين، خاصة صرف المعاشات وامتيازات صندوق الزمالة، في ظل تراجع كبير للموارد، نتيجة خروج عدد كبير من المعلمين للمعاشات يتراوح بين 4 إلى 6 آلاف معلم شهريًا، وبالتالي توقف دفع الاشتراكات الشهرية لهم، وقيمتها 4 جنيهات ونصف فقط، وهو مبلغ قليل جدًا يتطلب تعديل لقانون النقابة لزيادة الموارد، وهو ما طالبنا به مجلس النواب وسجلنا مطلبنا خلال المشاركة في اجتماعات الحوار الوطني المنعقد جلساته خلال الفترة الحالية.

وعرض نقيب المعلمين خلال الاجتماع، مع هيئات مكاتب النقابات الفرعية واللجان النقابية للمعلمين بالجيزة والقليوبية، جهود النقابة العامة لإقرار زيادة مكافأة الخروج للمعاش من صندوق زمالة المعلمين إلى37 ألف جنيه بداية العام الحالي، وحرص النقابة على زيادة المبلغ كل عام، بجانب الخدمات المستحدثة والقرض الحسن.

متابعة الخدمات النقابية التي تقدم للمعلمين

وطالب جميع مسئولي الفرعيات واللجان النقابية، متابعة الخدمات النقابية التي تقدم للمعلمين، وخاصة تعريف المعلمين بأهمية المشاركة في الدورات التدريبية التي تعقدها نقابة المهن التعليمية بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، حول استراتيجيات الأمن القومي وصناعة القرار وفن إدارة الأزمات والتفاوض والتطور التكنولوجي وتأثيره على الأمن القومي، والمشاركة بفاعلية في بناء الوطن ورفعته مما يسهم في نجاح المنظومة التعليمية في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الاهتمام ببناء الإنسان المصري وزيادة وعيه بالقضايا الوطنية .

وأضاف نقيب المعلمين أن الدورات التدريبية التي تعقدها النقابة بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية للتدريب، وصلت حاليًا للدورة 82، التي تنطلق غدًا تحت عنوان «أساليب التفكير»، وتقدم للمشاركين محاضرات عن طرق التفكير السليم، وكيفية التفريق بين المعلومات الصحيحة والأكاذيب، خاصةً على السوشيال ميديا، التى تمتلئ بحملات تشويه ممنهجة ضد الدولة وضد إنجازاتها.