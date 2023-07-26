 موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023.. اعرف التفاصيل

قال خلف الزناتي نقيب المعلمين، إن موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023 سيكون غدا بعد الساعة 12 ظهرا، موضحا أن النقابة استطاعت تدبير 113مليون و600 ألف جنية حتى الآن لصرف المعاش للأعضاء فقط غدا، أما معاشات الورثة لم يتم تدبير المبلغ اللازم لصرف لمعاشات لهم حتى الآن.

موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023

وأضاف نقيب المعلمين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النقابة تحتاج 150 مليون جنية لصرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023، لذلك حرصت على صرفه على دفعتين الأولى ستكون غدا، والثانية لم يتم تحديدها حتى الآن.

أشار «الزناتي» إلى أن موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023 لم يكن محددا لأن كل دفعة معاشات تختلف عن الدفعة التي تسبقها لا سيما وأن عدد المعلمين الذين يخرجون على المعاش تزايد بحوالي 6000 معلم وهو ما يحمل النقابة أعباءً مالية جديدة في المعاشات.

معاش نقابة المعلمين

وأكد نقيب المعلمين أن النقابة تبذل كل ما يمكن لتوفير دفعة المعاشات وتحديد موعد صرف معاش نقابة المعلمين يوليو 2023، لا سيما وأن المعاشات يتم صرفها كل 3 أشهر للأعضاء والورثة، بالتزامن مع الزيادات المستمرة في الأعداد بشكل كبير، وفور نجاح المجلس في إكمال الدفعة سيتم تحديد موعد الصرف.

وذكر نقيب المعلمين، أن النقابة تعاني من عجز في الموارد اللازمة لصرف معاشات المعلمين والإعانات المالية أيضا مع مع تزايد أعداد المعلمين المحالين للمعاش شهريا بمعدل 6000 معلم، ما يحمل صندوق المعاشات أعباء كثيرة ويؤثر على تحديد موعد صرف معاش نقابة المعلمين.