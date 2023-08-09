انطلاق قافلة طبية مجانية في قرية «علوش» بمطروح

أعلن عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح انطلاق قافلة طبية مجانية للكشف الطبي على أهالي قرية علوش، يومي الأربعاء والخميس 9 و10 أغسطس الجاري.

تخصصات مختلفة في القافلة الطبية

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، إن القافلة الطبية تضم أطباء من تخصصات «التخدير والباطنة والصدر والعظام والجلدية وطب وجراحة الأطفال والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة، والنسا والتوليد، والرمد، والمسالك البولية، والأوعية الدموية» مع توقيع الكشف الطبي على المرضى وإجراء العمليات الجراحية وصرف الدواء بالمجان بمتابعة من الدكتور حجازي أحمد محمد منسق عام القوافل الطبية بمديرية الصحة وتحت إشراف ومتابعة من الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح.

تيسيرات لإنجاح القافلة

وأكد رئيس المدينة أن هناك توجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم كل الدعم والتيسيرات لإنجاح قافلة طبية، وتذليل العقبات أمام المواطنين.