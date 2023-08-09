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الكشف على 206 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها

كتب:

حسن صالح
12:32 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
قافلة إحنا معاك في القليوبية

قافلة إحنا معاك في القليوبية

نظمت جامعة بنها قافلة طبية بقرية كفر عابد مركز طوخ ضمن مبادرة «إحنا معاك» لرعاية الأسرة المصرية، شارك فيها أطباء من كليتي الطب والعلاج الطبيعي، وجرى الكشف على 206 حالة مرضية بواقع 11 حالة مسالك بولية، 63 حالة أنف وأذن، و47 حالة نفسية وعصبية، و85 حالة باطنة.

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والمسالك البولية، والأنف والأذن، والنفسية والعصبية، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئةت وآخرين.

10 كليات تشارك في مبادرة إحنا معاك

وشارك في مبادرة «إحنا معاك»، 10 كليات على مستوى جامعة بنها ومركز دعم الابتكار وريادة الأعمال، وجارى تنظيمها فى بقية القرى لمدة 3 شهور، حيث تشمل المبادرة رعاية الأسرة من النواحي الصحية والتثقيفية ومحو الأمية، إضافة إلى التوعية بأهمية المشروعات الصغيرة، وريادة الأعمال، وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لهم.

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