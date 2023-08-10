«7 صنايع».. محمد ميكانيكي وموسيقار ومهندس زراعي: بعمل كل اللي نفسي فيه وبنجح

شاب ثلاثيني مزج بين أعمال لا تجتمع بطبيعتها في شخص واحد، فعمله ومصدر رزقه ميكانيكي موتوسيكلات ومؤهله العلمي بكالوريس زراعة، بينما هوايته التي طورها بالدراسة عازف أورج ومدرّس مقامات موسيقية وصوتية، وآخرهم قارئ ومرتّل جيد للقرآن الكريم، ويحلم بأن يرتقي في كل هذه المجالات إلى أقصى درجة طموح لديه.

هو الشاب محمد السيد العربي ابن إحدى قرى محافظة الشرقية البالغ من العمر 34 عاما، والمعروف بالميكانيكي الموسيقار يقول في حديث خاص لـ«الوطن»، أنه سعيد بجمعه بين أعمال تبدو للبعض متناقضة إذ يعمل ميكانيكي وموسيقار ومحبا وعلّما للموسيقى، مشيرا إلى أن كل هذا المزيج يخلق له التوازن الروحاني الذي يسعى إليه ويهذب الفوضى التي تخلقها مشقة الحياة.

أسرة محمد.. شقيقته أستاذ تمريض وأخواه مراقبان صحيان

ويتابع العربي في حديثه أنه تخرج في كلية الزراعة جامعة الزقازيق، وهو فرد في أسرة مكونة من والديه وأربعة أشقاء أختيه إحداهما أستاذ مساعد بكلية التمريض، والثانية معلّمة أطفال، وأخويه الاثنين مراقبين صحيين بمديرية الصحة مثل والدهم الذي أحيل للمعاش "بالصحة" هو الآخر، ووالدتهم ربة المنزل الحاصلة على دبلوم تجارة أزهري، معلقا: والدي كان مراقب صحي وكان محبا للتعلم والتثقيف، وعمل هو الآخر ميكانيكي لمدة 30 عام بورشته التي أسسها".

والده عارض عمله بالميكانيكا لكنه فاجأه بتفوقه فيها

يشير محمد العربي ابن محافظة الشرقية إلى أن مرحلة الثانوية العامة شكلّت حياته وأسستها، ففي هذا التوقيت اكتشف حبه للموسيقى كما تعلّم وأتقن الميكانيكا من والده، ويتابع أن والده كان يخشى عليه من انشغاله في الصنعة وعارضه كثيرا خوفا عليه من الانخراط في شغل الورشة إلا أنه لم يستطع وقف شغفه بالعمل كميكانيكي، معلقا: كنت في الثانوي والدي خايف أفشل في التعليم، ولأني كنت مصمم إني أتعلم الصنعة تفوقت عليه وبقيت أسطى وقتها وانطلقت لحد دلوقتي وليا زباين من كل المحافظات.

4 سنوات تعلم الموسيقى على يد عميد التربية الموسيقية

ويسترجع الشاب محمد العربي فترة الثانوية العامة، متذكرا أنه كان هاويا للموسيقى وزاد شغفه وتمكنه عندما التحق بالثانوية ليجد معلمي الموسيقى والأدوات الموسيقية فتعلم واحترف عزف الأورج، لافتا إلى مشاركته فيما بعد بكلية الزراعة في مسابقات جالت وصالت المحافظات تابعة للجامعة وحصد الكأس لجامعة الزقازيق وقتئذ، معلقا: كل حاجة بفضل الله بدخلها بحب بحترفها، وكملت تعليم أورج ومقامات موسيقية لمدة 4 سنوات على يد عميد كلية التربية الموسيقية جامعة الزقازيق.

معلم مقامات موسيقية وعازف في الأفراح

يوضح العربي أنه حصل على بكالوريوس الزراعة وصنايعي ميكانيكي موتوسيكلات وتوكتوك وتزوج بعد تخرجه والآن هو أب لـ3 أبناء، لافتا إلى أنه أحب تلاوة القرآن الذي حفظه بالأحكام الشرعية وأصبح قارئا ومرتلا جيدا، خاصة وأنه معلّما للمقامات الصوتية والموسيقية، كما ويلجأ إليه المشايخ والطلاب لتعلم المقامات الموسيقية للكورال والأخرى الصوتية لقارئي القرآن، مختتما: الحمد لله بعمل كل اللي نفسي فيه وبنجح فيه، ومنظم وقتي ما بين الورشة وما بين الموسيقى ومشترك في فرق موسيقية للإنشاد والأفراح الإسلامية والأخرى الأفراح الشعبية والحفلات وأملي في ربنا كبير أحقق أكثر من اللي بسعى له.