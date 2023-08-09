تقديم 27 ألفا و768 خدمة ضمن مبادرة «100 يوم صحة» بكفر الشيخ

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ تقديم 27 ألفا و758 خدمة من خلال مبادرة «100 يوم صحة» خلال يوم، في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضحت أنّ الخدمات التي قدمتها المبادرة تضمنت 1452 خدمة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 2952 خدمة، كما جرى تقديم خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ290 طفلاً وطفلة.

وأشارت إلى أنّ المبادرة قدمت 2046 خدمة ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، كما قدمت أيضا 161 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و600 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج.

تطعيم 2533 طفلا بالتطعيمات الروتينية

وقال الدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، إنّ إجمالي المترددين على القوافل الطبية بلغ 790 مواطن، كما وصلت عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة لـ3163 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 3606 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية 2533 طفلاً وطفلة.

وأضاف أنّ مبادرة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بمحافظة كفر الشيخ، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».