600 كيلو ذهب.. حجم الواردات المعفاة من الجمارك في 3 أشهر فقط

استفاد المصريون بالخارج من مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب بدفع ضريبة القيمة المضافة على مصنعية الجرام فقط ودون أي رسوم أخرى، والتي أقرتها الحكومة بعد تقديم مقترح من وزارة التموين لضبط سوق الذهب المصري بمبادرة «زيرو جمارك»، والتي أحدثت توازنا كبير ما بين السعر العالمي للذهب والسعر المحلي.

مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب

وعلى مدار 3 أشهر توقيت تطبيق مبادرة الإعفاء الجمركي على الذهب بقرار مجلس الوزراء منذ 11 مايو 2023، بلغ حجم كميات الذهب الواردة من الخارج والمعافاة من الجمارك 600 كليو من الذهب، وفقا لتصريحات الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب.

حجم الذهب المعفي من الجمارك

وأضاف مستشار وزير التموين في تصريحاته لـ«الوطن»: «مبادرة زيرو جمارك التي تقدم بها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واعتمدها المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لإعفاء واردات الذهب من الجمارك، ساهم في دخول 600 كليو من الذهب إلى مصر دون جمارك، ونتوقع أن تتخطى الكمية طنًا كاملًا خلال الشهر المقبل وهو الشهر الرابع لتطبيق المبادرة والتي تستمر حتى شهر نوفمبر المقبل وفقا لقرار مجلس الوزراء».

انخفاض سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضح «فرج»، أنَّ مباردة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب، من المتوقع أن تُزيد من حجم الذهب المعفي من الجمارك خاصة مع استمرار موسم عودة المصريين من الخارج تزامنًا مع الاجازة السنوية لهم، فضلا عن نتيجة المبادرة بخفض قيمة جرام الذهب من 2850 إلى 2150 جنيهًا بالنسبة للعيار 21.