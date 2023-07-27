5 أسباب وراء استقرار أسعار الذهب في مصر.. أين تذهب التوقعات؟

تشهد أسعار الذهب في مصر استقرارا على مدار الأشهر الماضية، وانخفاضا ملحوظا مقارنة في بداية العام الجاري، إذ استقر سعر جرام عيار 21 ما بين 2160 جنيها إلى 2170، ما أدى إلى استقرار بقية أعيرة الذهب.

أسباب استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

وأرجع الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب استقرار سوق الذهب المحلي، إلى عدة عوامل منها:

- قرار الحكومة المصرية إعفاء واردات الذهب من الجمارك والرسوم.

- تزايد الذهب مع القادمين من الخارج قلل حركة الإقبال على الشراء.

- استقرار سعر صرف الدولار في السوق انعكس على سعر الذهب بالاستقرار.

- توزان قوي في السعر بين السوق المحلي والعالمي.

- إصدار البنوك مجموعة من الشهادات الإدخارية مؤخرا أدى لسحب السيولة النقدية لشراء الشهادات مما قلل الطلب على الذهب.

توقعات أسعار الذهب إلى أين؟

يرى مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب أن أسعار الذهب ستستمر في الاستقرار طوال مدة تطبيق قرار الحكومة المصرية:

- لولا قرار مجلس الوزراء ما كان حدث استقرار لأسعار الذهب.

- مدة القرار المحدد بـ6 أشهر- بدأ تطبيقه في مايو 2023- ستشهد استقرار في أسعار المعدن الأصفر.

- توفير الخام المطلوب بالأسواق الناتج من الإعفاء الجمركي يُحدث ستقرارا.

قرار الإعفاء الجمركي

يذكر أنه في يوم الأربعاء 10 مايو 2023 وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعا له على قرار إعفاء واردات الذهب للقادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.