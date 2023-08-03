مستشار «التموين» يوضح سبب استقرار أسعار الذهب محليا

يشهد السوق المحلي استقرارا في أسعار الذهب منذ نحو أسبوع على التوالي، سواء في سعر جرام 21 الأكثر تداولا، أو في سعر الجنيه الذهب، إذ تساوت أسعار الذهب اليوم مع أسعار الذهب على مدار الأيام الماضية، وجاءت الأسعار المحلية مقاربة لأسعار التداول العالمية.

استقرار أسعار الذهب

من جانبه، توقع الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أنّ أسعار الذهب ستستمر في موجة الاستقرار لنحو عدة أشهر مقبلة، موضحا أنّ سبب الاستقرار الفترة الماضية هو زيادة المادة الخام من الذهب المعروض في السوق المحلي، والناتج من كميات الذهب الواردة من الخارج دون جمارك أو رسوم.

وأضاف مستشار وزير التموين في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قرار الحكومة المطبق منذ يوم 11 مايو الماضي بإعفاء واردات الذهب من الخارج، كان له أثر قوي على حدوث حالة الاستقرار التي تشهدها أسعار الذهب الآن في مصر، مؤكدا أنّ الاستقرار قائم طوال مدة تطبيق القرار والمحددة بـ6 أشهر، فضلا عن حدوث توازن بين السعر العالمي والمحلي وسد الفجوة بين السعرين.

أسعار الذهب الآن في مصر

وتأتي أسعار الذهب الآن في مصر 3 أغسطس 2023، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 21

يسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا، في مصر الآن 2155 جنيها للشراء، و2145 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

يسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر الآن 1847 جنيها للشراء، و1839 جنيها للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

يسجل سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً، في مصر الآن 2463 جنيها للشراء، و2451 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

يسجل سعر الجنيه الذهب في مصر الآن 17240 جنيها للشراء، مقابل 17160 جنيها للبيع.