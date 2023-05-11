تفاصيل إعفاء الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج.. اليوم بدء التطبيق

أعلنت الحكومة تفاصيل إعفاء الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج، بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، على مشروع القرار الذي ينص على إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر.

تفاصيل إعفاء الذهب من الجمارك

ويشمل مشروع قرار إعفاء الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج المشغولات التالية:

- أشكال نصف مشغولة.

- الأشكال المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادنٍ ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج.

مشغولات لا يسري عليها الإعفاء

وبعد توضيح تفاصيل إعفاء الذهب من الجمارك، أشارت الحكومة إلى عدم سريان قرار إعفاء الذهب من الجمارك على المشغولات التالية:

- أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع.

- الأحجار الكريمة.

- الأحجار شبه الكريمة المركبة.

- الأحجار المُرصعة على الحُلي والمجوهرات وأجزائها.

هدف إعفاء الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج

وتهدف الموافقة على مشروع إعفاء الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج، إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في السوق المصرية، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.