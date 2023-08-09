انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة منتصف الأسبوع المقبل

كشف عدد من رؤساء الجامعات الخاصة، عن أنّ المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، لم تتخذا حتى الآن أي قرارات بشأن الحدود الدنيا للتقدم في كليات الجامعات الخاصة، موضحين أنّ المجلس سيعقد اجتماعه خلال أيام لمناقشة ضوابط التنسيق، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الأولى للالتحاق عقب الكشف عن نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية للمرحلة الأولى.

تنسيق الجامعات الخاصة 2023

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل وعضو المجلس الأعلى للجامعات الخاصة لـ«الوطن»، أنّ أعمال تسجيل الرغبات لتنسيق المرحلة الأولى للكليات الخاصة، ستنطلق بعد انتهاء إعلان نتيجة المرحلة للجامعات الحكومية، وبعد إعلان المجلس الأعلى للجامعات الحدود الدنيا للقبول في الكليات.

تنسيق المرحلة الأولى 2023

من جهته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية، وأمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق، أنّ الجامعات أنهت الاستعدادات الخاصة بأعمال القبول وفقا لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات، وأنّ الجامعات تترقب الكشف عن الحدود الدنيا للقبول وموعد التقديم للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.