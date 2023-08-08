مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية.. اعرفها

تعد الجامعات الأهلية في المحافظات، قبلة آلاف الطلاب من الثانوية العامة، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيرا بها من حيث الإنشاءات والتطور الكبير في المحتوى الذي تقدمة، وتشغل مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية، بال الطلاب وأولياء الأمور، حيث تعد من أهم البرامج والكليات التي تهم الطلاب في الجامعات الأهلية.

مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية على مستوى المحافظات، والتي تهم الآلاف من الطلاب، وفق المعلن رسميا من الجامعات الأهلية.

مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية.. الطب

وجاءت مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي في الجامعات الأهلية، من بينها، جامعة أسيوط الأهلية برسوم 40 ألف جنيه، بينما كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي الأهلية برسوم 40 ألف جنيه، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة بني سويف الأهلية برسوم 35 ألف جنيه.

مصروفات كليات الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة المنصورة الأهلية

كما جاءت رسوم كلية علوم هندسة الذكاء الاصطناعي جامعة المنصورة الأهلية بقيمة 50 ألف جنيه، وجاءت كلية علوم الحاسب جامعة بنها الأهلية بواقع 55 ألف جنيه، وجاءت مصروفات كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الشرقية الأهلية بواقع 50 ألف جنيه، بينما كلية علوم الحاسب والبيانات جامعة الإسكندرية الأهلية بمصاريف 60 ألف جنيه.