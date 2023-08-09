توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2023.. منخفضة عن العام الماضي

يشير تحليل شرائح مجاميع الثانوية العامة 2023 إلى أن توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2023، قد تكون بمجموع 366 درجة أي بنسبة مئوية 89.02%، لطلاب الشعبة العلمية للثانوية العامة، وهي تعد من الكليات التي تشهد إقبالًا من قبل طلاب الثانوية العامة.

توقعات تنسيق كلية الصيدلة 2023

وتستمر معامل التنسيق داخل الكليات والجامعات المختلفة، في استقبال طلاب الثانوية العامة 2023، من الشعبتين العلمية والأدبية، لتسجيل الرغبات ضمن المرحلة الأولى للتنسيق، والتي تم مدّها لاستقبال أكبر عدد ممكن من طلاب الثانوية العامة.

تنسيق كلية الصيدلة 2022

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق كلية صيدلة 2022 في جميع الجامعات، بمجموع 369 درجة، أي بنسبة مئوية 90%، وجاء تنسيق الكليات داخل الجامعات المختلفة كالتالي:

- صيدلة سوهاج 373 درجة.

- صيدلة المنصورة 372 درجة.

- صيدلة الزقازيق 371 درجة.

- صيدلة دمنهور 371 درجة.

- صيدلة طنطا 371 درجة.

- صيدلة جنوب الوادي 371 درجة.

- صيدلة عين شمس 370 درجة.

- صيدلة أسيوط 370 درجة.

- صيدلة بور سعيد 370 درجة.

- صيدلة الإسكندرية 370 درجة.

- صيدلة القاهرة 370 درجة.

- صيدلة مدينة السادات 370 درجة.

- صيدلة المنوفية 370 درجة.

- صيدلة قناة السويس بالإسماعيلية 370 درجة.

- صيدلة و تصنيع دوائي كفر الشيخ 370 درجة.

- صيدلة المنيا 369 درجة.

- صيدلة ج الوادي الجديد 369 درجة.

- صيدلة حلوان 369 درجة.

- صيدلة بني سويف 369 درجة.

- صيدلة الفيوم 369 درجة.