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ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر بالإسكندرية

كتب:

خالد غنيم
01:46 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
ضبط كميات من السجائر

ضبط كميات من السجائر

أعلن المهندس محمود القلش، معاون المديرية للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية ضبط كميات كبيرة من السجائر مجهولة المصدر، خلال حملة مكبرة على المحلات والأسواق، جاءت كالآتي:

- تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر كليوباترا، وجرى التحفظ على عدد 3000 علبة سجائر كليوباترا. 

- التحفظ على عدد 2440 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر بدون فواتير ومنتهية الصلاحية.

وأضاف أن الحملات التموينية مستمرة في جميع أنحاء الإسكندرية،  للقضاء على ظاهرة بيع السجائر بأغلى من السعر المحدد، وكذلك السجائر مجهولة المصدر والمهربة ولاتهاون مع المستغلين ومفتعلي الأزمة الذين يرغبون في الربح غير المشروع والتلاعب في أسعار المنتجات.

 

 

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بقلم خالد غنيم