«الصحفيين» تفتح باب الاشتراك في ورشة إعداد السيناريو للكاتب أيمن سلامة

تنظم اللجنة الثقافية والفنية في نقابة الصحفيين، ورشة سيناريو للتدريب على قواعد وأساسيات كتابة السيناريو، تحت إشراف السيناريست أيمن سلامة، وتتضمن 5 جلسات على مدار 5 أسابيع.

تكلفة الاشتراك

وأعلن محمود كامل، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، أنّ الزملاء الراغبين في الانضمام للورشة، المقرر تنظيمها خلال شهر سبتمبر المقبل، عليهم التسجيل في شؤون المجلس، علمًا بأنّ تكلفة الورشة قبل الدعم 5 آلاف جنيه، يسدد منها عضو النقابة 400 جنيه فقط.

وأكد الكاتب والسيناريست أيمن سلامة، أنّه قرر تقديم الورشة تقديرًا منه للدور البارز للصحافة والصحفيين في خدمة القضايا والموضوعات الوطنية، وكذلك دورهم في توعية المجتمع.

وكيل «الصحفيين» يوجّه الشكر لأيمن سلامة

من جانبه، وجّه محمود كامل، وكيل النقابة، ورئيس اللجنة الثقافية والفنية، الشكر للكاتب والسيناريست أيمن سلامة، على تطوعه بوقته ومجهوده لتقديم ورشة السيناريو بنقابة الصحفيين، مؤكدًا الدور التثقيفي والتوعوي، الذي يقدمه أيمن سلامة بهذه التجربة.

وكانت نقابة الصحفيين، أعلنت تنظيم دورة متقدمة عن مهارات الديسك والكتابة الصحفية، لإكساب الصحفي مهارات الكتابة الاحترافية عمليا، من خلال التدريب على العديد من المحاور في مهارات الديسك والكتابة الصحفية.