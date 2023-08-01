نقيب الصحفيين ورئيس هيئة التأمينات يتفقان على إعادة فتح مكتب النقاية

استقبل اليوم الثلاثاء، اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات، خالد البلشي نقيب الصحفيين، وناقش اللقاء استمرار التعاون بين الهيئة والنقابة لما فيه مصلحة الزملاء.

3 من خبراء الهيئة في مكتب النقابة

وتضمن اللقاء طرح عدد من الملفات التأمينية الخاصة بالزملاء الصحفيين؛ إذ جرى الاتفاق على إعادة فتح مكتب التأمينات بالنقابة على أن يتواجد به 3 من خبراء الهيئة لمدة شهر للرد على ومتابعة جميع استفسارات الصحفيين وتدريب عدد من موظفي النقابة لتقديم الخدمات التأمينية للصحفيين بصفة دائمة من خلال المكتب.

وطرح نقيب الصحفيين خلال اللقاء عددًا من القضايا التأمينية للزملاء منها إعادة فتح الملفات التأمينية، إذ أكد رئيس الهيئة القومية للتأمينات على تفعيل القرار الذي يسمح للصحفيين بالتأمين على أنفسهم بحد أدنى 1700 جنيه ودون حد أقصى مقابل سداد حصة تبلغ قيمتها 21% من الأجر التأميني على أن يتم ذلك من خلال مكتب النقابة بعد إعادة تفعيله أو من أي من المكاتب التابع لها الصحفي.

وناقش اللقاء سبل التنسيق بين النقابة والهيئة القومية للتأمينات وهيئة التأمين الصحي لتفعيل اشتراك الصحفيين في التأمين الصحي في إطار القانون والقواعد المنظمة لذلك.

وعن ضم المدد التأمينية السابقة للمشتركين الذين توقفت ملفاتهم، أكد اللواء جمال عوض أن ذلك متاح في حالة إعادة الاشتراك التأميني، مشيرًا إلى أن الصحفي المؤمن عليه لمدة عشر سنوات أو أكثر يحق له شراء مدة تأمينية مماثلة للمدة الفعلية، وأنه يمكن ضم المدد التأمينية السابقة والاستفادة بالمزايا التي يكفلها القانون.

كما أكد رئيس الهيئة أيضا أن القانون يكفل للمؤمن عليهم تسوية الموقف التأميني لمن بلغ سن الستين للحصول على المعاش القانوني في حال استمرار التأمين عليه دون النظر إلى مديونية الجهة التابع لها التأمين.

نقيب الصحفيين يقدم عددًا من المذكرات الخاصة بالملفات التأمينية

وقدم نقيب الصحفيين خلال اللقاء عددًا من المذكرات تخص الملفات التأمينية لعدد من الصحفيين، ووعد رئيس الهيئة بالرد عليها وتوضيح القواعد العامة والقانونية بشأنها.

وفي ختام اللقاء اتفق نقيب الصحفيين مع رئيس الهيئة القومية للتأمينات على لقاء مفتوح مع الصحفيين بمقر النقابة لمناقشة وشرح كافة القضايا المتعلقة بملف التأمينات، على أن يتم التنسيق في هذا الشأن في أقرب وقت.