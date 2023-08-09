الكشف على أكثر من 3 آلاف مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية 

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية الكشف على أكثر من 3 آلاف مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقرية سلمنت، لمدة يومين، موضحة أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 يوم صحة» والتي جرى إطلاقها تحت شعار «من أول يوم معاك»، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

القافلة الطبية اشتملت على 15 عيادة

واوضحت مديرية الصحة أن القافلة الطبية اشتملت على عدد 15 عيادة، بها 12 تخصص طبي وهي : «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان».