رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الكشف على أكثر من 3 آلاف مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية 

كتب:

نظيمة البحرواي
01:57 م | الأربعاء 09 أغسطس 2023
قافلة طبية

قافلة طبية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية الكشف على أكثر من 3 آلاف مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بقرية سلمنت، لمدة يومين، موضحة أنه جرى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوي، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين

جاء ذلك ضمن فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 يوم صحة» والتي جرى إطلاقها تحت شعار «من أول يوم معاك»،  والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

القافلة الطبية اشتملت على 15 عيادة

واوضحت مديرية الصحة أن القافلة الطبية اشتملت على عدد 15 عيادة، بها 12 تخصص طبي وهي : «الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الأسنان».

 

اقرأ المزيد:

الكشف على 206 حالة في قافلة طبية لجامعة بنها

انطلاق قافلة طبية وتوعوية ضمن مبادرة «100 يوم صحة» في السويس

فحص 1504 مواطنين خلال قافلة طبية مجانية بقرية هارون في البحيرة

الكشف على 958 مريضا في قافلة طبية مجانية بنجع حمادي

الكشف على 1204 حالات في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» ببني سويف
بقلم نظيمة البحرواي