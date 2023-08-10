إحالة شخصين بتهمة سرقة مصنع في التبين للمحاكمة

أمرت النيابة العامة، إحالة المتهمين بسرقة كمية من النحاس بأسلوب القطع من داخل مصنع في منطقة التبين بالقاهرة، للمحاكمة الجنائية.

القبض على المتهمين

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد ألقت القبض على شخصين مُسجلين جنائيًا، وبحوزتهما سلاح ناري «فرد خرطوش، وطلقتين لذات العيار، ومقص حديدي»، وذلك أثناء شروعهما في سرقة كمية من النحاس مستخدمين أسلوب «القطع» باستخدام المقص المضبوط بحوزتهما، من داخل مصنع كائن في دائرة قسم شرطة التبين بمحافظة القاهرة.

اعترافات المتهمين بارتكاب الواقعة

وبعد القبض على المتهمين ومواجهتهما أقرا بشروعهما في ارتكاب واقعة السرقة، وأضافا بحيازتهما للسلاح الناري بقصد استخدامه في وقائع السرقة، كما اعترفا بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما، ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنهما.

وحُرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالتهم للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال محمود عبدالله المحامي، لـ«الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقا لقانون العقوبات أيضا يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317.

وأضاف عبدالله، أنه يجوز في حالة العودة تشديد العقوبة مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، كما نص قانون العقوبات على أن الحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.