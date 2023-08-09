ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

تمكنت حملات الداخلية من ضبط 13 الف قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل حملات الداخلية

وعن تفاصيل تلك الحملات، فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 1655 قضية متنوعة.

كما قامت حملات الإدارة العامة لشرطة الكهرباء بضبط 13392 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

وضبطت حملات الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم 160 قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

كما قامت حملات الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة بضبط 59 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبانى – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.