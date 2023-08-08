«أمن القاهرة» يضبط 3 أشخاص لاتهامهم في جرائم سرقة سيارات ومصوغات ذهبية

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمختلف مناطق المحافظة، حملة أمنية مكبرة استهدفت الخارجين عن القانون بمنطقة الزاوية والجمالية وعابدين.

سرقة قطعة مصوغات ذهبية

ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية ألقت القبض على سيدة لها معلومات جنائية مقيمة بمحافظة الجيزة لمحاولتها سرقة قطعة مصوغات ذهبية من طفلة تحمل جنسية إحدى الدول حال تواجدها صحبة والدتها داخل أحد المساجد بدائرة قسم شرطة الجمالية.

سرقة سيارة بالزاوية بأسلوب السحب

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزاوية الحمراء من ضبط أحد الأشخاص مقيم بمحافظة القليوبية لقيامه بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة الزاوية بأسلوب السحب بإستخدام ونش سيارات بسبب خلافات بينه وبين مالكها حول الميراث.

سرقة كمية من قطع غيار السيارات بعابدين

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عابدين من ضبط عامل مقيم بمحافظة سوهاج لقيامه بسرقة كمية من قطع غيار السيارات ، من داخل شركة شحن بدائرة قسم شرطة عابدين بأسلوب المغافلة ، وبسؤال مندوب بالشركة المشار إليها تعرف على المضبوطات وإتهم المذكور بالسرقة.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.