حبس ربة منزل بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بقصر النيل

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل مسكن مخدومها الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب المغافلة حال عملها لديه كخادمة، ووجهت لها تهمة السرقة، وطلبت استكمال التحريات حول الواقعة وعن المتهمة لمعرفة سجلها الإجرامي، كما أمرت بعرضها على المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل، لبيان تعاطيها المواد المخدرة من عدمه.

ضبط لصة مشغولات ذهبية بقصر النيل

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة قصر النيل من ضبط إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام ثان، حال قيامها بعرض مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية، وبمناقشتها اعترفت بسرقتها من داخل مسكن مخدومها الكائن بدائرة قسم شرطة قصر النيل بأسلوب المغافلة حال عملها لديه كخادمة.

عقوبة السرقة في القانون

يقول المحامي أحمد حسن، الخبير القانوني لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات، تنص على أن عقوبة السرقة لا تتجاوز سنتين، خاصة السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وطبقًا لقانون العقوبات أيضًا، يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317.