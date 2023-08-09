إحالة شخص بتهمة سرقة الموبايلات في المطرية للمحاكمة.. ينتحل صفة عامل غاز

أمرت النيابة العامة، بعد انتهاء التحقيقات مع المتهم بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة في دائرة قسم شرطة المطرية للمحاكمة الجنائية.

بلاغ من إحدى السيدات للأجهزة الأمنية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف ملابسات ما تبلغ إلى قسم شرطة مصر القديمة، من إحدى السيدات أنها أثناء تواجدها في شقتها فوجئت بحضور أحد الأشخاص «مجهول الهوية بالنسبة لها»، مدعيًا أنه عامل صيانة في شركة الغاز، وغافلها وسرق هاتفها المحمول، ولاذ بالفرار.

وبعمل التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مُرتكب الواقعة وتبين أنه أحد الأشخاص، محل إقامته في دائرة قسم شرطة المطرية.

القبض على المتهم

وبتقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه مستخدمًا أسلوب المغافلة، واعترف أيضًا بارتكاب 10 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط جميع المسروقات.

تم تحرير المحضر اللازم وجري اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بإحالته للمحاكمة الجنائية.

العقوبة القانونية المتوقعة

وقال حسين ياسر كمال، المحامي والخبير القانوني، لـ«الوطن»، إنّ المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بأي من الظروف المشددة.

ولفت الخبير القانوني إلى أنّ المتهم يُعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقة، إذا توافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.