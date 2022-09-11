شروط التحويل من كليات الصيدلة إلى «طب» المنصورة.. فرصة للطلاب

أعلن مكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة، عن فرصة لطلاب كليات الصيدلة الراغبين في الالتحاق بكلية الطب سواء النظام العادي أو برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي للعام الجامعي 2022/2023 من الطلاب الذين اجتازوا الفرقة الثانية أو الثالثة بكليات الصيدلة بالجامعات الحكومية، ممن ينطبق عليهم الشروط وقواعد المفاضلة التي وضعتها إدارة شؤون الدراسة بالإدارة العامة لشؤون الطلاب بجامعة المنصورة.

شروط التحويل من صيدلة إلى طب المنصورة

وحدد مكتب التحويلات المركزي بجامعة المنصورة، في بيان له،‏ شروط التحويل وقواعد المفاضلة في التحويل لكلية الطب وهي كما يلي:

يقتصر التحويل على طلاب كليات الصيدلة بالجامعات المصرية الحكومية.

- يسمح للطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو المستوى الثالث بكليات الصيدلة بتقدير لا يقل عن 82.5% للتحويل لكلية الطب.

- يقيد الطالب المقبول تحويله بالفرقة الأولى «المستوى الأول»، بكلية الطب حتى لو كان الطالب منقول إلى الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة واجتاز الفرقتين الثانية والثالثة بتقدير لا يقل عن 82.5% وطالما أنه قد استوفي باقي الشروط .

- قبول تحويل طلاب كليات الصيدلة إلى الفرقة الأولى والمستوى الأول بكلية الطب جامعة المنصورة النظام العادي أو برنامج المنصورة مانشستر للتعليم الطبي في حدود الأعداد التي يقرها مجلس كلية الطب على أن يكون ذلك في حدود نسبة لا تتجاوز 5% من أعداد الطلاب المصريين المرشحين من مكتب التنسيق قبل تقليل الاغتراب والتي تم قبولها هذا العام بكلية الطب.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين حسب النسبة المدوية للمجموع التراكمي في سنوات الدراسة بكلية الصيدلة، وفي حال التساوي في النسبة المئوية للمجموع التراكمي ( GPA) تكون الأولوية لطلاب كلية الصيدلة جامعة المنصورة.

الطلاب المسموح لهم بالتقدم للتحويل

- التحويل إلى نظام الدراسة العادي بطلية الطب جامعة المنصورة: يتم قبول الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بالنظام العادي بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.

فئات التحويل

- التحويل لبرنامج المنصورة مانشستر للتعليم العلبي بكلية الطب جامعة المنصورة، فيسمح للطلاب من الفئات التالية:

الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث برنامج الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة جامعة المنصورة.

الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بالنظام العادي بكلية الصيدلة جامعة المنصورة

الطلاب الذين اجتازوا المستوى الثاني أو الثالث بأحد البرامج الخاصة بكليات الصيدلة في القطاع (ب) الزقازيق - بورسعيد

مواعيد وإجراءات التحويل إلي كلية الطب

فتح باب تقدم الطلاب من يوم الأحد الموافق 18/9/2022 م حتى يوم الخميس الموافق 29/9/2022 م وذلك بمكتب التحويلات المركزي بالجامعة ومقر المدينة الجامعية للطالبات جيهان، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويتم تحصيل الرسوم بمكتب التحويلات المركزي بالفيزا من خلال ماكينة الصرف الآلي POS .