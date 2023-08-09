قبائل سيناء يدا بيد مع الدولة في الحرب على الإرهاب والتنمية.. وسياسي: دورها تاريخي

جهود كبيرة بذلتها قبائل سيناء في إسهامات التنمية واجتثاث جذور الإرهاب والحرب عليه خلال الموجة الإرهابية الضخمة، إذ وقفت يدًا بيد مع الدولة في هذه الحرب الشرسة التي تمكنت فيها الدولة القضاء على الإرهاب الأسود خلال فترة ما بعد 30 يونيو 2013.

وعلى الرغم من تعمد المليشيات الإرهابية استهداف أبناء القبائل في سيناء، إلا أن ذلك لم يمنع أهالي «أرض الفيروز» من الوقوف يدًا بيد مع وطنهم؛ للحرب على «الطاعون الأسود» واقتلاع جذوره نهائيًا، ولم يكتفوا بذلك، بل كانوا على خط المواجهة في هذه الحرب مع قوات مكافحة الإرهاب، فضلًا عن الدور العظيم لهم في عمليات التنمية والبناء وإعادة إعمار سيناء بعد القضاء على الإرهاب.

دور قبائل سيناء في الحرب على الإرهاب

وأشاد السياسيون والأحزاب السياسية بهذا الدور الكبير لقبائل سيناء في الحرب على الإرهاب، وعملية التنمية والبناء، من بينهم الدكتور ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، الذي أشاد بدورها في تنفيذ السيطرة المصرية على أرض سيناء، سواء في مكافحة الإرهاب أو من خلال خطة البناء والتنمية، مضيفًا أنَّ دورها تاريخي لا يمكن أن ينكره مصري.

«الشهابي»: قبائل سيناء وطنية دورها لا ينكره أي مصري

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ قبائل سيناء قبائل وطنية مصرية تعشق تراب الوطن، وتعمل على رفعته منذ التاريخ، بداية من دورهم بعد احتلال سيناء في سنة 1967، حتى العبور واستعادة الأرض في 1973، واستكملت دورها في الفترة من يونيو 2013 حتى الآن، في مكافحة الإرهاب، على الرغم من سقوط شهداء من أبناءها وكبار شخصياتها.