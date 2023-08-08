أعلن المجلس الأعلى للجامعات التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في مختلف المحافظات، وجاء من ضمنهم التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في جنوب سيناء، التي يرغب الكثير من طلاب الثانوية العامة في معرفته خاصة مع استمرار مرحلة التنسيق الأولى لمختلف الشعب.

التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في جنوب سيناء

وحدد المجلس الأعلى في بيان له التوزيع الجغرافي للكليات 2023 في جنوب سيناء الذي جاء علي مجموعتين مجموعة أ ومجموعة ب كالآتي:

- المجموعة أ تشمل طلاب الثانوية العامة في جنوب سيناء لجميع المراكز التعليمية التابعة للمحافظة جامعة قناة السويس، وجامعة السويس

- المجموعة ب: تتضمن طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء في جامعة الزقازيق وجامعة بورسعيد وجامعة العريش.

وأشار المجلس الأعلى للجامعات أنه يجب على الطلاب الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي للجامعات في جنوب سيناء عند تسجيل رغبات التنسيق الخاصة بالجامعات المصرية عند التسجيل لطلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء.

مد فترة التنسيق للمرحلة الأولي

وقررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس، بدلا من الأربعاء 9 أغسطس.

وأكدت أهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، قبل غلق الموقع للمرحلة الأولى من التنسيق، في تمام الساعة السابعة من مساء الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري.