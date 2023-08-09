قبائل سيناء تدعم الدولة في معركتي الإرهاب والتنمية.. وباحثة: لعبت دورا وطنيا

نجحت الدولة المصرية في الحرب على الإرهاب بسيناء بعد سنوات من التضحية والفداء، كما نجحت الدولة في السير قدما لتنفيذ خطط تنمية وتعمير أرض الفيروز، ولم يكن أهالي سيناء الشرفاء ومجالس القبائل العربية بمعزل عن كل ذلك، حيث لعبوا دورا رئيسيا ووطنيا في دعم الدولة ضد الإرهاب، ولتنفيذ مخططات التنمية.

قبائل تلعب دورًا أساسيًا في عملية التنمية

وخلال عمليتي حق الشهيد والعملية الشاملة – سيناء 2018 لعبت القبائل دورًا رئيسيا في دعم القوات المسلحة، وبالتوازي مع محاربة الإرهاب لعبت قبائل سيناء دورا أساسيا في عملية التنمية من خلال شركتي «أبناء سيناء» و«مصر سيناء» والشركتان ساهمتا في مشروعات صناعية وزراعية وبنية تحتية.

وتبنت الدولة تبنت استراتيجية شاملة استطاعت من خلالها تجفيف منابع التمويل المادي والدعم اللوجيستي الذي يعد إحدى الركائز الأساسية للتمويلات الإرهابية، وتأمين الحدود وفرض معادلة الاستقرار الشامل في كل أرجاء البلاد.

دور قبائل سيناء في الحرب ضد الإرهاب

وكان لقبائل سيناء دورًا رئيسيًا في النجاحات التي حققتها مصر في الحرب ضد الإرهاب، وقالت الدكتورة أمل إسماعيل الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات، أنه من بعد 2013 حدث تغير نوعي في الإرهاب وزادت الهجمات الإرهابية على سيناء وقبائل سيناء، موضحة أن نوعية العمليات الإرهابية أصبحت أكثر وحشية حيث تستهدف الأهالي والشباب وشيوخ قبائل سيناء والبنية التحتية والمشروعات الخدمية لتعطيل الحياة.

وأكّدت الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات أنَّ قبائل وأهالي سيناء الشرفاء والوطنيين لعبوا دورًا كبيرًا في دعم دولتهم والجيش المصري، سواء على مستوى الحرب على الإرهاب أو أعمال التنمية الشاملة لاستعادة التنمية والاستقرار وفتح أفاق جديدة نحو المستقبل في سيناء.