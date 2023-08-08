كييف تعلن حالة التأهب للتحذير من غارات جوية في مناطق أوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، حالة التأهب للتحذير من غارات جوية، في مناطق «سومي، خاركيف،تشيركاسي، كيروفوهراد، بولتافا ودنيبروبيتروفسك»، وفي المناطق الخاضة لسيطرة كييف في «زابوريجيا، ودونيتسك»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، أشارت «زيركلو نيديلي» الأوكرانية، إلى سماع دوي انفجار ضخم هز الجزء الشمالي من العاصمة «كييف» دون تفعيل صفارات الإنذار من الغارات الجوية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

العثور على أكثر من 53 ألف ذخيرة في مخابئ أسلحة بـ لوجانسك

واكتشف موظفو الحرس الروسي على أراضي «مقاطعة لوجانسك»، شرقي أوكرانيا، الأسبوع الماضي العديد من مخابئ الأسلحة الكبيرة، التي كانت تخزن أسلحة وأكثر من 53 ألف ذخيرة، كما عثر الموظفون على أكثر من 40 كيلوجرام من المتفجرات وأكثر من 600 مادة متفجرة أخرى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية، فجر اليوم الثلاثاء.

واشنطن: دبابات «أبرامز» ستكون في طريقها إلى أوكرانيا أوائل الخريف

من جانبها، أعلن مسؤول أمريكي، إن الدفعة الأولى من «دبابات أبرامز» ستكون في طريقها إلى أوكرانيا بحلول أوائل الخريف، وفقا لما ذكره مسؤول المشتريات العسكرية في الجيش الأمريكي، دوج بوش، أمس الاثنين، في مؤتمر صحفي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وقال بوش، إن بلاده وافقت نهاية الأسبوع الماضي على شحن الدفعة الأولى من الدبابات إلى أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي بيلاروسيا، بدأت «مينسك»، أمس الاثنين، تدريبات عسكرية في «جرودنو»، قرب «سوالكي» الواقعة بالقرب من الحدود مع بولندا وليتوانيا، وقالت وزارة الدفاع، إن التدريبات شملت استخدام مسيرات، مضيفة إن التدريبات تستند إلى تجارب وخبرات من «العملية الروسية الخاصة»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.