انتهاء صلاة الجنازة على الفنانة منحة زيتون

انتهت قبل قليل، صلاة الجنازة على الفنانة الراحلة منحة زيتون، في مسجد النور بالعباسية، وحرص على الحضور عدد من نجوم الفن، وبينهم أشرف زكي وإيهاب فهمي وأيمن عزب.

وفاة الفنانة منحة زيتون

توفيت الفنانة منحة زيتون، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 63 عاما، حسب ما أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، قائلا: «خبر الوفاة صحيح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته».

رحيل منحة زيتون

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة منحة زيتون عبر حسابها على فيس بوك، خبر الوفاة، حيث كتب: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنّ العين لتدمع وإنّ القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله، بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانة منحة زيتون».