موعد ومكان جنازة الفنانة منحة زيتون.. توفيت اليوم عن عمر ناهز 63 عاما

رحلت الفنانة القديرة منحة زيتون، صباح اليوم، عن عالمنا، بعد صراع مع المرض.

موعد ومكان جنازة الفنانة منحة زيتون

وأوضح أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، موعد ومكان جنازة الفنانة منحة زيتون، قائلا: «رحلت الفنانة منحة زيتون عن عالمنا صباح اليوم، وصلاه الجنازة تقام ظهرا في مسجد النور بالعباسية، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة».

وفاة الفنانة منحة زيتون

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة منحة زيتون عبر فيس بوك، خبر الوفاة، حيث كتب: «لله ما أعطي ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمي، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله، بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانة منحة زيتون».