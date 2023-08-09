وفاة الفنانة منحة زيتون بعد صراع مع المرض

توفيت الفنانة منحة زيتون، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 63 عاما، حسب ما أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، قائلا: «خبر الوفاة صحيح، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يرحمها ويدخلها فسيح جناته».

وفاة منحة زيتون

وأعلنت الصفحة الرسمية للفنانة منحة زيتون عبر حسابها الشخصي «فيس بوك» خبر الوفاة، حيث كتب: «لله ما أعطى ولله ما أخذ، وكل شيء عنده بأجل مسمى، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، إنّ العين لتدمع وإنّ القلب ليحزن وإنا لفراقك لمحزنون البقاء والدوام لله، بقلوب راضية ومؤمنة بقضاء الله وقدره توفيت الفنانة منحة زيتون».

محطات في حياة منحة زيتون

وتخرجت الفنانة الراحلة في جامعة عين شمس قسم آداب فرنسي، وشاركت في العديد من المسلسلات والأفلام كان أولها فيلم «سرقات صيفية» عام 1988، ومن أبرز المسلسلات التي شاركت فيها «كناريا وشركاه، عفاريت السيالة، فارس بلا جواد»، وأهم أعمالها في السينما هي «همام في أمستردام، جاءنا البيان التالي، سكوت هنصور، الشوق».