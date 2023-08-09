أخر الأعمال السينمائية للفنانة الراحلة منحة زيتون وسر تألقها في الأدوار الكوميدية

عرفها الجمهور كـ «أم فرحات» جارة «همام» الذي أدى دوره الفنان محمد هنيدي في فيلم «همام في أمستردام»، وهي نفسها «هنومة» زوجة المخبر الذي أدى دوره الفنان صلاح عبدالله في فيلم «مواطن ومخبر وحرامي»، وغيرها عشرات الأدوار التي رسمت ملامح مسيرة سينمائية مميزة للفنانة منحة زيتون التي رحلت عن عالمنا اليوم.

أول أعمال منحة زيتون في السينما

دخلت الفنانة منحة زيتون السينما من بوابة كبار المخرجين، وقدمت أول أدوارها في فيلم «سرقات صيفية» للمخرج يسري نصرالله، وكررت التعاون معه مرة أخرى في فيلم «مرسيدس»، وقدمت أدوار عديدة كانت مؤثرة بالرغم من مساحتها المحدودة مثل أدوارها في أفلام «أرض الأحلام» و«مواطن ومخبر وحرامي» مع داود عبد السيد، و«جنة الشياطين» و«بحب السينما» مع أسامة فوزي، بالإضافة إلى «سكوت هنصور» مع المخرج الراحل يوسف شاهين.

أخر ظهور لـ منحة زيتون في السينما

شاركت «منحة» العديد من التجارب السينمائية التي تبرز موهبتها التمثيلية وقدرتها على تنويع أدوارها، ومنها «جواز بقرار جمهوري»، و«جاءنا البيان التالي»، وقدمت آخر أدوارها السينمائية في فيلم «جريمة الإيموبيليا» للمخرج خالد الحجر عام 2018.

«القبول» كان السر وراء حب الجمهور لمنحة زيتون، على حد تعبيرها في لقاء تلفزيوني سابق لها على قناة CBC، «طالما هناك قبول من الجمهور للفنان فأقل شيء سيقدمه سوف يحبه ويتقبله المشاهد، وهي منحة من عند الله».