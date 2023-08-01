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نقيب المهن التمثيلية يكشف تفاصيل تلقي عزاء نجل حسن يوسف وشمس البارودي

كتب:

ضحى محمد
09:32 ص | الثلاثاء 01 أغسطس 2023
جنازة نجل حسن يوسف

جنازة نجل حسن يوسف

أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية أن أسرة الفنان حسن يوسف قررت أن لا تقيم عزاء لنجلها الراحل عبد الله، والذي رحل عن عالمنا بعد وفاته غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي.

عزاء نجل الفنان حسن يوسف

وأكد أشرف زكي لـ«الوطن» أن أسرة الراحل أخذت عزاء نجلها على المقابر، ولم يكن هناك عزاء في مسجد، خاصة أن الإجراءات حصلت على وقت كثير خلال الفترة الماضية، ووالديه في حالة تعب وصدمة شديدة.

وفاة نجل الفنان حسن يوسف

ورحل عبد الله نجل الفنان حسن يوسف السبت الماضي، حيث توفي غرقا في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، ودخلت أسرته في حالة حزن شديدة. 

وتوفي نجل الفنان بسبب ما يسمي بـ«اسفكسيا الغرق»، وذلك حسبما أكد الفنان أحمد سلامة عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.