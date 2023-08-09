«التنسيقية»: «الهوية المصرية» حصلت على أعلى تصويت من المشاركين في الحوار الوطني

قال أحمد مبارك، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قضية الهوية المصرية ليست رفاهية أو نخبوية، بل قضية محورية بالنسبة للشعب المصري، مضيفا أن تلك القضية حصلت على أعلى تصويت بين المشاركين في جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني بمقدار 37%، وسبقت غيرها من القضايا الأخرى كالتعليم والصحة، مشيرا إلى أن كل المشاركين بالحوار الوطني رغم اختلاف توجهاتهم وآرائهم إلا أنهم أجمعوا على كون الهوية الوطنية تواجه تحديات كبيرة، ولذلك من الضروري وضع آليات وسياسيات في الوقت الراهن من أجل مواجهة تلك التحديات.

روافد صناعة وجدان المجتمع

وأضاف «مبارك»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» عبر فضائية «DMC»، أن صناعة وجدان المجتمع وتشكيل الوعي الجمعي للمجتمع وثقافة النشء يتم من خلال 3 روافد رئيسية، هي: التعليم، الثقافة، الإعلام، مؤكدا أهمية تضمين قضية الهوية المصرية في الـ3 روافد سالفة الذكر.

توصيات في محور التعليم

وتابع عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «كان هناك توصيات كثيرة للغاية في كل المحاور سالفة الذكر على حدة، فمثلا بالنسبة للتعليم، كان يتم العمل على كيفية تعزيز القومية المصرية والهوية المصرية في المناهج التعليمية المختلفة، والربط بين دراسة التاريخ المصري وزيارة الأماكن الأثرية، فضلا كيفية عمل شراكة بين الجميعات الأهلية المعنية بالوعي الأثري ووزارة التربية والتعليم من خلال العروض الفنية وندوات عن التاريخ المصري دخل المدارس».