محمد أبو داود في ندوة تكريمه بمهرجان المسرح: ممدوح وافي دعمني كثيرا

تذكر الفنان والمخرج محمد أبو داود، عددا من نجوم الفن الذين دعموه ومنحوه كثيرا من الفرص، وأبرزهم الراحل ممدوح وافي الذي لفت نظر المؤلف الكبير لينين الرملي إليه، وطلب منه منحه رواية لإخراجها على خشبة المسرح.

وأضاف محمد أبو داود، خلال الندوة التي أقيمت له اليوم بدار الأوبرا المصرية، على هامش تكريمه بالمهرجان القومي للمسرح المصري للدورة السادسة عشر، أن الفنان ياسر صادق ساعده في التمثيل عندما طلب من المخرج حسام الدين مصطفى أن يمنحه دورا، ورغم رفضه للعمل إلا أن المخرج أصر عليه.

ياسر صادق: «أبو داود» يمنح الفضل لأصحابه

وقال الفنان ياسر صادق، مدير المهرجان القومي للمسرح المصري، إن محمد أبو داود، بمثابة شقيقه الأكبر، ودائما ما يكون ثابتا على المبدأ والمواقف الطيبة، متابعا: «من شيمه نسب الفضل لأصحابه، وتوجيه الشكر لهم».

واستطرد قائلا: محمد أبو داود، أكثر فنان ارتبط بالمسرح وشغل به الكثير من الوظائف، وهو أحد أبنائه المخلصين لخشبة المسرح.